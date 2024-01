Morto il compositore Albert Mayr, figlio del beato Mayr-Nusser

E' morto all'età di 80 anni il compositore Albert Mayr, figlio del beato Josef Mayr-Nusser, che perdette la vita per non avere obbedito ai nazisti. Albert Mayr era nato a Bolzano il primo agosto del 1943. Aveva appena un anno quando su padre fu arruolato forzatamente delle Ss. Josef Mayr-Nusser rifiutò però di giurare fedeltà a Hitler e morì di stenti nel febbraio 1945 su un treno merci diretto al campo di concentramento di Dachau. Nel 2017 il figlio Albert partecipò alla cerimonia di beatificazione.

Albert Mayr ha studiato composizione prima presso il Conservatorio "Monteverdi" di Bolzano e poi in quello di Firenze, diplomandosi nel 1965. Negli anni '60 ha collaborato con Pietro Grossi nello Studio di Fonologia di Firenze, nel 1975 al "Word Soundscape Project" fondato e diretto da Murray Schafer. Il suo lavoro artistico, teorico e didattico ha come temi principali il paesaggio sonoro e l'estetica del tempo. E' stato autore di musica digitale, vocale, elettroacustica, di performance, installazioni, opere di suoni ambientali, azioni sonore, partiture pubbliche, opere visive, film e MailArt.





