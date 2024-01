Incidente in Canada: recuperate le tre salme

Sono state recuperate ieri, dopo una lunga ondata di maltempo, le salme di Heinzl Oberrauch, 29 anni, e Andreas Widmann junior, 35 anni, e del pilota, morti il 22 gennaio in un incidente con l'elicottero durante un escursione di heliskiing in Canada. Lo comunica l'agenzia di heliskiing Northern Escape in una nota. Lunedì scorso, dopo aver recuperato i quattro feriti, le condizioni meteorologiche sono peggiorate e, fino ad ieri, non è stato possibile portare a valle le salme delle tre vittime.



