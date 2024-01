L'autostrada del Brennero è attualmente chiusa in entrambe le direzione tra Bolzano Nord e Chiusa per caduta sassi. Ci sono già due chilometri di coda sia verso nord che verso sud. In direzione sud è stata chiusa al traffico l'entrata Chiusa e in direzione nord l'entrata Bolzano Nord. Il traffico viene deviato per la Statale del Brennero.





