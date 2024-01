Trento, vietati i cortei pro Palestina nel Giorno della memoria

La Questura di Trento non ha autorizzato il corteo pro-Palestina organizzato nel capoluogo trentino domani, 27 gennaio, dall'associazione "Controcultura: Spazio aperto Be.Brecht", in quanto concomitante con il Giorno della memoria. Il raduno in vista dell'iniziativa era previsto per le ore 16, in piazza del Duomo. Le indicazioni della Questura - apprende l'ANSA - prevedono che la manifestazione si possa tenere in qualsiasi altra data scelta dai promotori.

Negli ultimi giorni, l'associazione aveva lanciato diversi appelli sui social network per una mobilitazione a favore del popolo palestinese il 27 gennaio. Informati dalla Questura, i promotori hanno revocato l'iniziativa.

L'attenzione delle forze dell'ordine a Trento rimarrà alta per possibili manifestazioni non autorizzate.



