Protesta agricoltori, oltre 150 mezzi agricoli sfilano a Trento

Oltre duecento agricoltori, provenienti da tutte le valli del Trentino, si sono dati appuntamento a Trento per protestare contro le politiche europee e per chiedere di essere consultati dalla Provincia di Trento sulle decisioni di settore. La protesta ha portato nel capoluogo oltre 150 mezzi agricoli, che hanno attraversato parte del centro storico cittadino per poi concentrarsi in un presidio in piazza Dante. La manifestazione è saltata organizzata direttamente dagli agricoltori, che non hanno voluto coinvolgere le rappresentanze sindacali.

Una delegazione di manifestanti è stata ricevuta dall'assessore all'agricoltura, Giulia Zanotelli.

"All'assessore abbiamo chiesto che una nostra delegazione possa prendere parte alle scelte che riguardano tutto il comparto il agricolo, oltre i rappresentanti sindacali. Abbiamo ricevuto disponibilità all'ascolto e la possibilità di avere altra riunione con i sindacati. La nostra non è una protesta politica, ma un'occasione per dare voce ai nostri problemi, che non vengono ascoltati dall'Europa", ha detto all'ANSA la delegazione all'uscita dal Palazzo della Provincia.



