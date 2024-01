Bus di linea finisce in un negozio di sport in val Gardena

Questa mattina, a Santa Cristina in val Gardena un bus di linea durante una sosta, per cause in corso di accertamento, si è messo in movimento ed è finito nella vetrata di un negozio di articoli sportivi. Il pullman fortunatamente era vuoto e non si registrano feriti e il negozio era ancora chiuso. I danni all'esercizio commerciale sono comunque notevoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente e per il recupero del mezzo.



