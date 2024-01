Auser, 'la nuova giunta ignora la questione degli anziani'

"Con grande sorpresa e rammarico constatiamo che gli anziani non vengono citati nel programma della nuova giunta altoatesina e il tema scompare così dall'orizzonte". Lo ha detto il presidente di Auser Alto Adige, Orfeo Donatini, secondo il quale, è anche a rischio la nuova norma sull'invecchiamento attivo, per la quale è prevista "una dotazione finanziaria di appena 5.000 euro, che non permetterà di tradurre in pratica gli obiettivi posti, a conferma del totale disinteresse" dell'amministrazione provinciale. Infine, Donatini ha lamentato che tuttora non è noto il testo della norma d'attuazione sul volontariato in Alto Adige. "Nessuno sa se questa sorta di Runts (registro del terzo settore) provinciale porterà a un ulteriore aumento della burocrazia o no", ha detto.

Auser-Vssh ha poi presentato il bilancio 2023 e i progetti per il nuovo anno. Solo a Bolzano in un anno sono stati effettuati 17.000 trasporti solidali. Si tratta di volontari che accompagnano anziani in ospedale oppure ai centri civici e portano a casa la spesa e i farmaci. Gli anziani trovano anche aiuto per quanto riguarda l'accesso allo Spid e altre questioni dell'e-government.

Maurizio Surian del centro Auser Bolzano ha evidenziato il fabbisogno di volontari, "non solo pensionati, anche giovani possono dare una mano". "Il volontariato va sostenuto e non può essere sostitutivo al pubblico", ha sottolineato.

Nel corso della conferenza stampa Livio Montagnana ed Elio Forti hanno illustrato le varie attività di Auser per la terza età, come i soggiorni estivi e le escursioni in montagna "Io vado, ma non da solo". Momento clou del 2023 è stata l'iniziativa "Amarcord Sciangai", mentre quest'anno ci saranno varie conferenze sul tema della salute e il benessere e una festa nel parco Semirurali.



