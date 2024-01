A Trento domani inaugurazione nuovo centro dedicato al cinema

Il nuovo centro culturale di Trento dedicato al cinema e all'immagine, HarpoLab, aprirà le sue porte alla cittadinanza domani. È ospitato nella palazzina liberty di piazza Garzetti, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Funambolo, Harpo e il Liceo classico Giovanni Prati.

Le sale del primo piano sono attrezzate e utilizzabili su prenotazione. Ospitano - informa il Comune di Trento in una nota - una camera oscura, una sala di registrazione, un piccolo teatro di posa, una sala di montaggio e un marker space. La vecchia palestra, invece, è stata trasformata in una sala cinematografica destinata alle proiezioni e agli eventi performativi, mentre la sala espositiva ospiterà delle mostre dedicate alla sperimentazione nell'ambito della fotografia digitale ed analogica.

Sabato 27 gennaio, dalle 15 alle 22, la struttura aprirà le sue porte con proiezioni, mostre, set fotografici, cocktail molecolari e yoga. HarpoLab vuole diventare un punto di riferimento per la città di Trento, che si appresta ad inaugurare Trento Capitale europea del volontariato.



