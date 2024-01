Kompatscher, 'la diversità è un arricchimento per la democrazia'

In occasione del Giorno della Memoria, che sarà celebrato sabato, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, invita a fermarsi a riflettere sugli orribili crimini contro l'umanità che sono stati commessi con l'Olocausto. "È nostra responsabilità garantire che la memoria di questo capitolo oscuro della nostra storia europea rimanga viva, in modo che simili atrocità non si ripetano mai più", ha sottolineato Kompatscher.

Di fronte alla crescente polarizzazione, il presidente invita la cittadinanza ad approfittare della ricorrenza del 27 gennaio per riflettere sui diritti umani e difendere la dignità di ogni individuo. "Se ci trattiamo con tolleranza e rispetto, la diversità è un arricchimento e una forza trainante per la democrazia", ha sottolineato il presidente Kompatscher. Il Giorno della Memoria dovrebbe motivare tutti a prendere posizione contro ogni forma di intolleranza, discriminazione e disprezzo per l'umanità, nonché contro il radicalismo e l'estremismo".



