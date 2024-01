Due sciatori sono caduti questa mattina da una seggiovia all'Alpe di Siusi, in Alto Adige.

Entrambi hanno riportato gravi ferite, come riporta il portale news di Rai Südtirol. L'incidente si è verificato nei pressi della stazione a valle dell'impianto di risalita Goldknopf. I due sciatori sarebbero precipiti da un'altezza di circa sette metri. L'intervento dei soccorritori è tuttora in corso. Sul posto si trova anche l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites.



