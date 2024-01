Festa a sorpresa per Moser a 40 anni dal record dell'ora

Grande festa degli amici del Trentino per i quarant'anni del record dell'Ora di Francesco Moser. Il club dei 70 Giornalisti olimpici del Trentino Alto Adige Südtirol "Olympia Media 2026", il Guinnes Club 92 di Trento - associazioni di cui fa parte Francesco - e Al Marinaio di Trento hanno coinvolto una sessantina di amici. Tra questi i campioni olimpici Franco Nones, Giorgio Vanzetta, Cristian Zorzi e Silvio Fauner, con i ciclisti Maurizio Fondriest e Gibo Simoni, e Tone Valeruz, lo sciatore dell'estremo. In totale cinque campioni del mondo, quattro olimpici, due vincitori del Giro d'Italia e un bi-recordman del Mondo.

L'evento si è svolto a Maso Villa Warth, a Gardolo di Sopra, dove Francesco abita, vi ha sede la sua cantina e il suo museo, con la presenza dell'assessore al turismo del Trentino Roberto Failoni, del sindaco di Trento Franco Ianeselli e del consigliere provinciale Walter Kaswalder.

"L'appuntamento è stato amicale e a sorpresa grazie alla complicità dei figli Francesca e Carlo. E alla sua compagna Mara, ai fratelli Diego e Alferio, con a zia Giacinta e Fiorella, moglie di Aldo. Un taglio di torta, un brindisi, tanti racconti una pacca sulle spalle", raccontano i partecipanti. È stata un'occasione unica anche per visitare il Museo dove Francesco custodisce tutti i cimeli della sua prestigiosa carriera. Un brindisi anche per Maurizio Fondriest, che ha compiuto 59 anni lo scorso 15 gennaio e il patriarca Francesco Nones, che ne festeggerà 83 il prossimo primo febbraio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA