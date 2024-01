Amhof al posto di Deeg nella nuova giunta altoatesina

Dopo lo strappo di Waltraud Deeg con il governatore Arno Kompatscher e la sua rinuncia ad un assessorato ridimensionato rispetto a quello della scorsa legislatura, sarà l'attuale capogruppo Magdalena Amhof a prendere il suo posto nella nuova giunta altoatesina. Lo ha confermato la stessa Amhof in occasione della firma del programma di coalizione di Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. Nelle scorse ore - ha riferito - ci sono stati vari colloqui con il presidente Kompatscher e lei ha dato la sua disponibilità a ricoprire la funzione di assessora con le deleghe previste in un primo momento per Deeg. Il parlamentino della Svp si riunisce alle ore 11 per ridefinire la squadra Svp nel nuovo esecutivo. Il 31 gennaio il consiglio provinciale si riunisce poi per eleggere il Kompatscher ter. La riunione è stata costruttiva e obiettiva. L'integrazione è stata adottata con tre astensioni, comunica la Svp.



