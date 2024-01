A Tunisi, la nona edizione di Biennale Gherdëina

Comincia da Tunisi il percorso verso la nona edizione di Biennale Gherdëina, kermesse organizzata dall'associazione Zënza Sëida che fino al primo settembre 2024 si articolerà in diversi luoghi di Ortisei Urtijëi St. Ulrich e nelle zone circostanti la Val Gardena Gherdëina Gröden.

Il prossimo 30 gennaio infatti negli spazi di La Boîte-Centre D'art Contemporain di Tunisi, Lorenzo Giusti curatore della nona edizione di Biennale Gherdëina - manifestazione che dal 2008 porta l'arte contemporanea internazionale nel contesto unico delle Dolomiti - è protagonista di 'Approaching Biennale Gherdëina 9', una conversazione con Michael Höpfner (Krems/Donau-Austria, 1972) e Nadia Kaabi-Linke (Tunisi-Tunisia, 1978), attualmente in mostra a La Boîte con Kaf W Kaaba Halwa, due tra i numerosi artiste e artistiche dal prossimo 31 maggio saranno protagonisti della manifestazione.

Approaching Biennale Gherdëina 9 è il primo di una serie di incontri di avvicinamento alla nona edizione di Biennale Gherdëina che darà voce a una variegata comunità artistica, rappresentativa di un'area culturale che travalica le Dolomiti e le connette con l'Europa continentale, il Nord Africa e il Medio Oriente. In questa geografia diffusa 'The Parliament of Marmots' affronterà i temi della natura incontaminata e del selvaggio come dimensione creativa, e del multispecismo come traiettoria del divenire. In questa prospettiva, la montagna, non più barriera ma valico, si rivela terreno di incontro per l'esperienza artistica e si apre a una dimensione narrativa.

Sovrapponendo storie contemporanee e antiche leggende, Biennale Gherdëina 9 parlerà di trasformazioni e di contaminazione e, attraverso nuove produzioni, performance, mostre personali e collettive, collaborazioni con istituzioni regionali e laboratori aperti al pubblico, raccoglierà i contributi di artiste e artisti provenienti da diversi territori, radunando nel contesto della Val Gardena una comunità multiculturale. 'Storie di montagna tra Alpi e Mediterraneo' è il titolo dell'intervento di Lorenzo Giusti che sarà a Tunisi anche grazie al sostegno del locale Istituto Italiano di Cultura. Nadia Kaabi-Linke è un'artista multimediale contemporanea. Michael Höpfner, nato nel 1972 a Krems/Donau, Austria, insegna all'Accademia di Belle Arti di Vienna ed è rappresentato dalla Galleria Michela Rizzo, Venezia e dalla Galerie Hubert Winter, Vienna.

