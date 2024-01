Itea, al 31 dicembre 2022 locato l'86,6% degli alloggi

Al 31 dicembre 2022 gli alloggi destinati alla locazione in disponibilità di Itea spa sono 10.658, mentre le unità immobiliari non abitative sono 6.125. La società, inoltre, gestisce per conto di terzi proprietari (Provincia, Comuni e Stato) altre 615 unità immobiliari. Lo riporta il Bilancio sociale 2022 pubblicato da Itea spa. Dei 10.658 alloggi gestiti, 4.741 sono inseriti in edifici costruiti o ristrutturati prima del 1985, 5.785 negli anni successivi, mentre per 132 alloggi non è possibile risalire all'anno di costruzione. Al 31 dicembre 2022 l'86,6% degli alloggi gestiti da Itea spa risulta essere locato.

Le famiglie che risiedono in alloggi Itea al 31 dicembre 2022 sono 9.228. Rispetto alla media trentina, la percentuale di famiglie composte da più di quattro componenti è più alta nei nuclei residenti negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (13% rispetto al 5% provinciale). Risultano anche più rappresentate le famiglie composte da un unico componente (38,5% contro il 36,7% provinciale). Quasi il 38% degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ha più di 65 anni, mentre gli intestatari di un contratto under 30 sono poco più del 2%. L'età media degli assegnatari che risiedono da soli è di 68 anni. Il 41% degli inquilini di Itea ha meno di 35 anni (il 22% è minorenne), mentre il 20% ha superato i 65 anni. Nel 4,6% dei nuclei residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica è presente almeno un soggetto con invalidità al 75% od oltre.

Il 94% degli assegnatari è cittadino della Comunità Europea.

Di questi, il 91% è cittadino italiano. Il 53% degli utenti risiede in alloggi Itea da più di 10 anni, mentre il 27% è assegnatario di un alloggio pubblico da meno di 5 anni. La società stipula in media 500 contratti di locazione abitativa all'anno.



