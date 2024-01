Incidente con 3 morti in Austria, ancora grave il 13enne

E' ricoverato in gravi condizioni nella clinica universitaria di Innsbruck il 13enne, unico sopravvissuto della famiglia di Sesto Pusteria, coinvolto ieri in un drammatico incidente stradale con tre morti ieri ad Assling, nel Tirolo Orientale.

Nello scontro frontale della Fiat Panda, sulla quale viaggiava la famiglia altoatesina, con un bus di linea hanno perso la vita la madre, Monika Stauder Tschurtschenthaler di 47 anni e i suoi due figli Matthaeus di 7 e Kassian di 10 anni. La donna e il più piccolo dei figli sono deceduti sul posto, mentre Kassian poco dopo il ricovero in ospedale di Klagenfurt.

Sotto shock il paese di origine, come riferisce il sindaco Thomas Summerer al quotidiano Dolomiten. "Ci mancano le parole", dice. La donna alla guida del pullman, che nel momento dell'incidente era senza passeggeri, è rimasta invece illesa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA