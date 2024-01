Incidente in Austria, sale a tre il bilancio delle vittime

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale che ha visto coinvolti una donna altoatesina di 48 anni e i suoi tre figli. La madre e il figlio di sette anni sono morti sul posto, mentre in serata è deceduto anche il ragazzo di 10 anni. L'unico superstite è il terzo figlio 13enne, ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Ad Assling, nel Tirolo Orientale, a una trentina di chilometri dal confine italo-austriaco, la loro autovettura si è scontrata in una curva frontalmente con un bus di linea. La donna alla guida del pullman, che nel momento dell'incidente era senza passeggeri, è rimasta illesa.



