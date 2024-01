Alto Adige: Schuler si ritira dalla corsa per la nuova giunta

L'assessore uscente all'agricoltura della Provincia di Bolzano, Arnold Schuler, si ritira dalla corsa per un posto nella nuova giunta provinciale e spiana così la strada all'entrata nell'esecutivo al suo collega di partito ed ex vicesindaco di Bolzano Luis Walcher. Il parlamentino della Svp si riunisce domani pomeriggio per approvare in blocco - su proposta del presidente della Provincia Arno Kompatscher - la composizione della giunta e l'assessorato all'agricoltura rappresentava infatti l'ultimo grande nodo.

Schuler, in una nota diffusa in serata dalla Svp, ripercorre i suoi dieci anni nella giunta provinciale, un periodo "caratterizzato dalla pandemia, dal dibattito sui pesticidi e sull'overtourism, dai negoziati per l'attuazione della politica agricola comune e dalla questione dei grandi carnivori".

L'assessore uscente, ritenuto sempre molto vicino al governatore Kompatscher, evidenza le misure positive intraprese durante il suo mandato, i cui effetti "saranno evidenti nei prossimi anni".

"Ho sempre cercato di prendere le decisioni necessarie in modo equilibrato, nell'interesse generale, non senza resistenze", ribadisce.

Schuler ricorda anche il calo di consensi che ha subito alle elezioni del 22 ottobre e ribadisce di non aver "mai avanzato alcuna richiesta di candidatura". "Negli ultimi giorni ci sono state discussioni accese sulla mia persona e resistenza da parte dell'Unione degli agricoltori. Per evitare danni al partito e una spaccatura all'interno del mondo agricolo, ho deciso di ritirare la mia disponibilità per un incarico nel futuro esecutivo. Ho già informato il governatore e il segretario del partito della mia decisione".



