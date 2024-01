Frana in Valbrenta, chiusura della statale della Valsugana

"Abbiamo rappresentato alla Prefettura di Vicenza la difficoltà generata dal blocco totale della mobilità in Valsugana, nel tratto centrale, e abbiamo chiesto di verificare la possibilità di cambiare la posizione del Comune di Valbrenta al fine di rivedere il prima possibile l'ordinanza di chiusura, valutando ad esempio la possibilità di una riapertura unicamente alle automobili; in tal senso alla riunione del Comitato operativo viabilità in programma sempre in Prefettura a Vicenza lunedì, la Polizia stradale del Veneto sosterrà questa tesi per garantire i collegamenti fra Veneto e Trentino", così il presidente Maurizio Fugatti è intervenuto in merito alla frana in Valbrenta.

"Abbiamo inoltre interloquito - prosegue il presidente - anche con i dirigenti di Rfi dell'ambito di Venezia, perché la frana che ha interrotto la circolazione della strada statale della Valsugana incombe in particolare sulla linea ferroviaria, anch'essa chiusa. Siamo consapevoli che le alternative di transito per chi viene dall'area del Vicentino e di Bassano sono difficilmente sostenibili per tutte quelle attività economiche che afferiscono all'area del Tesino e del Primiero, quindi siamo al lavoro per cercare soluzioni fisiche o temporali che limitino il più possibile i disagi, compatibilmente con le esigenze e le necessità dei territori limitrofi".



