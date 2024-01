Biathlon: cdm, la Germania domina la staffetta mista singola

La Coppa del mondo di biathlon è proseguita oggi ad Anterselva con la spettacolare staffetta mista singola. Incredibile la prestazione della Germania, che davanti ad oltre 20.000 tifosi non ha avuto rivali. A completare il podio sono stati la Norvegia e l'Austria, mentre gli azzurri si sono dovuti accontentare della quarta piazza.

La coppia tedesca composta da Vanessa Voigt e Justus Strelow ha letteralmente dominato la gara, dimostrando una prestazione praticamente perfetta. Al poligono (8 serie di tiro) solo Strelow ha sbagliato un'unico bersaglio nell'ultima serie. Ma la vittoria tedesca era già sicura, per la gioia dei tantissimi tifosi germanici presenti in Val Pusteria. Alla fine la Germania si è imposta con l'ottimo tempo di 38.58 minuti.

Con 11,2 secondi di ritardo i superfavoriti norvegesi (Ingrid Landmark Tandrevold/Vetle Sjaastad Christiansen) hanno chiuso la gara al secondo posto. Grandissima anche la prova della coppia austriaca Lisa Theresa Hauser e Simon Eder, che con soli quattro errori ha completato il podio.

Purtroppo l'Italia, dopo una grande rincorsa, non è riuscita a salire sul podio. La coppia Rebecca Passler/Lukas Hofer si è piazzata al quarto posto finale, a 10 secondi dalla medaglia di bronzo.

Le gare proseguono, attualmente è in corso un'altra staffetta mista.



