Stephan Konder nuovo vice sindaco di Bolzano

Primo impegno di Giunta comunale in municipio a Bolzano per il neo assessore e vice sindaco Stephan Konder dopo l'approvazione in Consiglio comunale della proposta di surroga del Consigliere dimissionario Luis Walcher e di sostituzione dello stesso in qualità di vice sindaco nella Giunta municipale. Nella seduta di ieri infatti il Consiglio Comunale ha eletto Konder quale nuovo membro della Giunta municipale. Lo stesso Konder ha contestualmente dato le dimissioni dalla carica di Presidente dell'Assemblea cittadina.

La Giunta comunale stamane in seduta straordinaria ha approvato e trasmesso al Consiglio la delibera avente per oggetto l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale in programma nella prossima seduta convocata per martedì 23 gennaio 2024 alle ore 18.00. Oltre a Stephan Konder il Sindaco Renzo Caramaschi ha formalmente dato il benvenuto in Giunta anche al neo assessore Christian Battisti nominato al posto del dimissionario Angelo Gennaccaro. Il nuovo presidente del Consiglio comunale sarà invece eletto nella prossima seduta dell'Assemblea cittadina in programma martedì 23 gennaio.





