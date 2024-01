Percorso Provincia Trento per acquisto e bonifica aree Sin

Avviare un percorso per acquisire le cosiddette aree Sin (Sito di interesse nazionale) attualmente sotto sequestro dell'ex Sloi e Carbochimica per poi procedere alla bonifica, una volta che i terreni saranno pubblici, con i contributi dallo Stato. È questa - si apprende - la proposta che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha presentato a Roma al ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto.

La proposta di Fugatti è quella utilizzare i due milioni di euro predisposti dal Parlamento (di cui un milione sul 2023 e uno sul 2024) per creare un percorso tecnico-ambientale e giuridico, realizzando uno studio multidisciplinare e delle linee guida per espropriare i circa dieci ettari del sito. Il ministro fornirà invece il proprio contributo per costruire il gruppo di lavoro formato da Provincia, Comune e Università di Trento, Avvocatura dello Stato e Ispra.



