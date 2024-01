Spaccio di cocaina e hashish, un arresto a Bolzano

La Squadra mobile della Questura di Bolzano ha arrestato un cittadino albanese e denunciato un suo connazionale per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, agenti della Sezione antidroga, in occasione di un servizio di contrasto in zona Tribunale, hanno sottoposto a perquisizione domiciliare e personale un cittadino albanese di 47 anni, con alcuni precedenti di polizia a carico.

Sono così state sequestrati 434 gr. di cocaina, 1.540 gr. di hashish, oltre a 10.750 euro, considerati provento dell'attività illecita.

Nel corso delle operazioni di polizia, si è presentato davanti all'abitazione un altro cittadino albanese di 35 anni, con precedenti di polizia specifici, a cui è stato sequestrato un panetto di hashish del peso di 89 gr. e 8.000 euro in contanti. Il primo è stato arrestato e il secondo denunciato.





