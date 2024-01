Partito della birra vuole entrare in Parlamento a Vienna

La Bierpartei, il partito della birra, che nel 2022 fu la sorpresa delle presidenziali in Austria, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni politiche, che si svolgeranno al più tardi questo autunno. Il giovane leader del partito Dominik Wlazny, in arte Dr. Marco Pogo, ha però precisato che per finanziare la campagna servono altri 20.000 tesserati (la quota annuale è di 59 euro) per raggiungere il budget di 1,2 milioni di euro, indispensabile per affrontare la campagna elettorale.

"Siamo pronti per il Parlamento, se disporremmo dei fondi necessari", ha detto Wlazny. I temi principali saranno la formazione, l'accesso ai servizi sanitari e le pari opportunità.

Due anni fa, il musicista, comico e medico alle presidenziali con l'8,4% dei consensi conquistò il podio, alle spalle del presidente Alexander Van der Bellen e del candidato dell'ultradestra Fpö Walter Rosenkranz. Nel comune di Vienna arrivò addirittura secondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA