Kompatscher, 'superiamo i fossati ora più profondi'

"Tutti assieme dobbiamo impegnarci per superare i fossati che sono diventati più profondi durante la pandemia e le altre crisi di questi anni". Lo ha detto Arno Kompatscher presentandosi in consiglio provinciale a Bolzano per un terzo mandato. Kompatscher ha poi invitato tutte le forze politiche presenti ad un rispetto reciproco "per ridare fiducia nelle istituzioni". "Assieme - ha aggiunto - ci dobbiamo adoperare per fare dell'Alto Adige un ponte e un modello".

Kompatscher - che in mattinata sarà confermato per la terza volta presidente della provincia autonoma con i voti di Fdi, Lega, la Civica e Freiheitlichen - ha elencato gli obiettivi di questa legislatura, ovvero il ripristino delle competenze d'autonomia perse, come anche l'aumento dei salari e la lotta al caro-casa, la sicurezza e il rischio povertà tra gli anziani.

"Tutti questi obiettivi non si potranno realizzare di certo in un battibaleno e questa giunta non farà miracoli, ma si impegnerà per migliorare le condizioni di vita degli altoatesini ed impegnarsi per le loro preoccupazioni. In tutto questo però servirà anche la collaborazione del consiglio provinciale", ha ribadito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA