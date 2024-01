Giunta Alto Adige: Pd, 'la Svp ha scelto la scorciatoia'

"La Svp ha scelto la scorciatoia.

Mai come in questo frangente avremo una giunta decisa a Roma, che è abbastanza curioso visto come di solito sbandiera l'autonomia". Lo dice all'ANSA il segretario del Pd altoatesino Carlo Bettio. "Si tratta di una scelta comoda, ma dal punto di vista politico di una pietra tombale per il partito di raccolta dei sudtirolesi".

Il risultato - prosegue Bettio - è "uno scalpo che non produrrà nulla di concreto, visto che molte normative si basano su un impianto europeo". Secondo il segretario del Pd altoatesino, "è miope inseguire questi ambiziosi obbiettivi con partiti che si collocano al di fuori dalla cornice dell'europeismo".

Per quanto riguarda invece la tenuta della giunta Svp-centrosinistra in municipio a Bolzano, Bettio ribadisce: "Ci aspettiamo che tutti siano coerenti con gli accordi sottoscritti. Da parte di tutti i componenti serve coerenza, altrimenti ognuno si assumerà le proprie responsabilità", conclude.



