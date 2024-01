Biathlon: Cdm ad Anterselva;Wierer torna per essere protagonista

Mancano due giorni all'apertura della sesta tappa della Coppa del mondo di biathlon ad Anterselva. Sono ben 256 gli atleti iscritti, in rappresentanza di quasi 30 nazioni. Oggi, martedì hanno iniziato a prendere confidenza con il tracciato e con il poligono altoatesino, svolgendo i primi allenamenti. Domani, mercoledì è previsto l'allenamento ufficiale femminile. Un gruppo nutrito di biatleti ha dunque "invaso" l'Arena Alto Adige, testando le condizioni al poligono e quelle della neve. Anterselva ospita dal lontano 1978 la Coppa del mondo di biathlon. Stadio pieno, tendone, festa in paese, tutto è pronto per uno spettacolare weekend in Val Pusteria.

I tifosi azzurre si attendono grandi cose specialmente da Dorothea Wierer. Dopo aver saltato le due ultime tappe, la 33enne di Rasun vuole presentarsi alla grande davanti al suo pubblico di casa. Quest'anno l'altoatesina è salita appena una volta sul podio, alla prima uscita stagionale a Östersund, nella staffetta mista (3°).

In totale sono 11 gli azzurri iscritti. La Wierer sarà al via insieme a Lisa Vittozzi (terza in classifica generale con 606 punti dietro a Ingrid Tandrevold con 666 e Justine Braisaz-Bouchet con 657), Samuela Comola, l'altra beniamina locale Rebecca Passler, Sara Scattolo (all'esordio assoluto sul massimo circuito) e Michela Carrara, mentre la squadra maschile è composta da Lukas Hofer di Mantana, Didier Bionaz, Elia Zeni, l'ottimo Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer di Ridanna. Si tratta dell'ultimo appuntamento prima della rassegna iridata di Nove Mesto (Cze), in programma dal 7 al 18 febbraio.



