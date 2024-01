A Obereggen al via le gare di snowboard e freestyle

Tutto pronto a Obereggen per le gare di snowboard e freestyle. Gran apertura il 19 gennaio, in notturna, con il Night-Shred sulla pista illuminata: competizione di freestyle sulle strutture, box e rail in una competizione che si preannuncia spettacolare, illuminando la notte della località sciistica nel cuore delle Dolomiti (20 minuti da Bolzano). Evento organizzato dall'associazione Skateboardproject di Bolzano, presieduta da Riccardo Larcher e coordinata dal vicepresidente Andrea Coppola.

Sabato 3 febbraio avanti col secondo evento sportivo in programma nello snowpark, punto di riferimento italiano ed internazionale per la gioia degli snowboarder. Si tratta del circuito internazionale Red Bull Hammers with Homies» in programma sabati 3 febbraio, organizzato dalla società sportiva Black Yeti guidata da Marco Sampaoli. L'appuntamento costituisce l'unica tappa italiana di qualifica per le finali mondiali del Red Bull Hammers with Homies in programma in primavera a Madonna di Campiglio. Le 8 squadre, composte da tre riders ciascuno, saranno le protagoniste delle Jam Session: al termine verranno selezionati i team che saranno combinati nel pannello KO-System e si affronteranno in un knockout ad eliminazione diretta fino a incoronare il vincitore della tappa di Obereggen.

Il 24 febbraio lo snowpark ospiterà una gara di alto livello, in gergo una team battle, dedicata agli snowboarder che fanno di creatività, stile e competizione, il loro stile di vita. Il 23 marzo sarà la volta del Go-Shred Bingo, organizzato dall'omonima società tedesca di Stoccarda: saranno allestiti ostacoli di diverso livello sul percorso slopestyle con kicker. Saranno decretati vincitori i freeskier e snowboarder che otterranno per primi tutti i trick, spettacolari evoluzioni aeree.

Gran chiusura il 6 aprile con lo Skolf Obereggen Snowpark: le singole strutture dello snowpark saranno trattate come buche di un percorso da golf.

Gli eventi di snowboard e freestyle seguono l'inizio della stagione sportiva della località altoatesina, contrassegnato dalla 40esima edizione dello slalom di Coppa Europa. Svoltosi, come da tradizione, sulla pista Maierl e vinto dallo svizzero Schmidiger.



