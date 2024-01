Polemiche per ex dogana al Brennero svenduta da Vienna

Svenduto da Vienna per 170.000 euro e ricomprato dal Land Tirolo per 1,4 milioni di euro. Fa discutere in Austria l'affare che un privato ha fatto con l'edificio dell'ex dogana austriaca al Brennero.

Nel 2012, lo Stato austriaco aveva svenduto per 170 mila euro l'ex Zollhaus, che in un'Europa senza confini non serviva più, ad una società immobiliare di Innsbruck. Ancora nello stesso anno l'edificio è stato ceduto per 300 mila euro ad un imprenditore tirolese della Stubaital che ha fatto un vero affare vendendolo nel 2019 al Land Tirolo per 1,4 milioni di euro, ovvero otto volte il prezzo di cessione iniziale, si legge sulla Tiroler Tageszeitung.

Con il flusso di migranti da sud sono tornati i controlli di confine, anche se non permanenti e solo a campione e spesso non direttamente al confine ma nell'entroterra. E' tornata così anche la necessità di una sede per il personale incaricato. E' proprio l'ex dogana ad ospitare dallo scorso novembre una cinquantina di agenti addetti al controllo del confine.

Complessivamente, con la ristrutturazione, la mano pubblica ha speso 7,5 milioni di euro per la vecchia-nuova sede.



