Lunghe code per lavori sulla Mebo a Castel Firmiano

Questa mattina hanno causato code di oltre 5 chilometri i lavori di manutenzione sulla superstrada Merano-Bolzano per il ripristino dei giunti di dilatazione del viadotto all'altezza della galleria di Castelfirmiano, in direzione Bolzano. I lavori su un tratto di oltre due chilometri dureranno fino al 31 gennaio.

"In Alto Adige abbiamo oltre 1660 viadotti e ponti che vengono costantemente ispezionati e controllati", ha spiegato nei giorni scorsi Daniel Alfreider, assessore provinciale alla Mobilità. Il viadotto sulla MeBo all'innesto della galleria di Castelfirmiano è uno dei più trafficati dell'intera provincia.

"Per mantenere e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada in questo punto sono necessari controlli costanti e, come avviene attualmente, interventi di manutenzione del viadotto", spiega Alfreider.



