Non sono ancora stati fissati i funerali di Ester Palmieri, 37 anni, uccisa giovedì 11 gennaio dall'ex compagno, Igor Moser, 45 anni, che poi si è tolto la vita. Si terranno invece oggi alle 14 a Castello Molina di Fiemme le esequie di Moser. I tre figli della coppia non parteciperanno al funerale, come ha riferito al quotidiano L'Adige la mamma di Moser, Fiorella Simonazzi.



