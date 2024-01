Emergenza freddo, attivati altri 24 posti letto a Trento

In vista dell'abbassamento delle temperature previsto per la prossima notte e delle nevicate dei prossimi giorni, da stasera vengono attivati altri 24 posti letto per richiedenti protezione internazionale nella palestra e negli spogliatoi dell'ex scuola elementare "Bellesini", in via Stoppani, a Trento. L'accoglienza straordinaria - si apprende - è promossa dall'amministrazione comunale e gestita da Melting Pot Odv, in collaborazione con l'associazione Assemblea antirazzista e con il centro Astalli.

L'iniziativa è messa in campo per fronteggiare l'emergenza freddo dei prossimi giorni, dato che i richiedenti protezione internazionale risultano esclusi dal sistema di accoglienza provinciale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA