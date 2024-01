Due incidenti stradali, in Val Pusteria e sull'A22 a Vadena

Un grave incidente si è verificato in mattinata sulla strada della Val Pusteria a Sciaves. Due i veicoli coinvolti. I vigili del fuoco hanno estratto una persona da una delle due macchine e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente. Le persone ferite sono state dapprima assistite dal personale della Croce bianca e successivamente sono state trasportate all'ospedale di Bressanone. Le forze dell'ordine hanno aperto indagini per chiarire le cause dell'incidente.

In tarda mattinata sulla corsia sud dell'autostrada del Brennero all'altezza di Vadena si è, invece, verificato un tamponamento tra una macchina e un camion. Il conducente della macchina è stato liberato dalle lamiere dell'abitacolo con l'ausilio dell'attrezzatura idraulica. Sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Egna, la Croce bianca e la polizia per i rilievi.



