Auto contro albero in Tirolo, indagine per tentato omicidio

La procura di Innsbruck ha avviato un'indagine per tentato omicidio, dopo un incidente stradale avvenuto sabato notte sull'autostrada dell Inntal nei pressi di Kufstein. Verso le 1.45 l'automobilista 29enne è uscito di strada, schiantandosi a 100 km/h contro un albero. Il giovane e suo fratello 36enne sono rimasti feriti.

La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando il fratello ha depositato agli inquirenti che il conducente poco prima avrebbe dichiarato la volontà di uccidere entrambi. Il 29enne ora si trova in carcere ad Innsbruck. Al momento dell'incidente i due fratelli erano sotto l'effetto di alcol, riferisce l'Apa. Il conducente, due ore dopo lo schianto, aveva ancora un tasso dello 0,8 per mille.



