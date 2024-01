Agricoltura, sottoscritto un accordo tra Cisl e Acli trentine

Le organizzazioni agricole della Cisl e delle Acli Trentine, Terra viva e Acli terra, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la rappresentanza e l'assistenza agli agricoltori trentini. L'accordo - informa una nota - stabilisce un programma condiviso di attività politica e sindacale congiunta, per promuovere, rappresentare e tutelare l'attività agricola locale.

La priorità tracciata dalle due organizzazioni è quella di rappresentare la filiera agricola di qualità che valorizzi i prodotti locali e il territorio, che presti attenzione alla corretta gestione del lavoro dipendente, alle norme in materia di salute e sicurezza, che denunci e si dissoci da ogni forma di caporalato e sfruttamento e da una gestione non trasparente delle imprese.

Acli terra si occuperò delle pratiche degli iscritti a Terra viva del trentino, impegnandosi a garantirne assistenza fiscale, gestione paghe e tecnica. Erano presenti all'incontro di sottoscrizione del patto il presidente di Acli trentine Luca Oliver, la segretaria di Fai Cisl Katia Negri, il presidente di Terra viva Rosario Casillo, il presidente di Acli terra Matteo Trentinaglia e il segretario organizzativo di Acli terra Ezio Dandrea.

Per la prima volta - ancora la nota - è stato sottoscritto un accordo fra organizzazioni che si occupano sia di lavoro autonomo, sia di lavoro dipendente. Un altro valore aggiunto, spiegano le organizzazioni, sarà il consolidamento della rappresentanza del settore ai tavoli di concertazione per la definizione delle politiche agricole della Provincia di Trento.





