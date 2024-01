16enne morta per assideramento a San Candido, il telefono spento per il gelo

Il telefono si era spento per le temperature gelide e per cui era impossibile localizzarla. E' emerso anche questo dettaglio della morte per assideramento della ragazza di 16 anni a San Candido. Ieri l'autopsia ha escluso la presenza di traumi.

All'alba la ragazza aveva lasciato il maso, nel quale soggiornava con i genitori per un periodo di vacanze, per effettuare una passeggiata. L'allarme è scattato in mattinata quando la giovane non ha fatto rientro. La salma della 16enne è stata infine trovata, poco lontano dal maso, sotto un sentiero ai piedi di un pendio non particolarmente ripido.

Le basse temperature e un abbigliamento leggero all'origine della terribile morte.



