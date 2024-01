Sci: Paris 3/o in discesa Wengen e rivince Odermatt

Ancora un podio per l'azzurro Dominik Paris,il 45/o in carriera, arrivato terzo in 2.27.56 nella libera di Wengen . Ha invece vinto lo svizzero Marco Odermatt che, dopo il successo di giovedì nella libera sul tracciato accorciato, si e' imposto in 2.25.64 anche sull'intero percorso della massacrante Lauberhorn di Wengen, la discesa piu' lunga del mondo con i suoi 4.270 metri. Per lui, vero dominatore della coppa del mondo da tre stagioni, e' la vittoria n.31.

Secondo in 2.26.23 il francese Cyprien Sarrazin, unico vero rivale dello svizzero in questo scorcio di stagione.

Per l'Italia - in condizioni perfette, con sole, tanta neve e tantissimo pubblico per questa classica gara della coppa del mondo ai piedi della leggendaria parete nord dell'Eiger in un panorama alpino da cartolina - ci sono Mattia Casse 10/o in 2.28.63 e piu' indietro ChrIstof Innerhofer in 2.29.95 e Guglielmo Bosca in 2.30.56 mentre e' uscito Florian Schieder.

La gara e' stata pero' segnata dalla brutta caduta a ridosso del traguardo del norvegese Aleksander Kilde, portato in ospedale con l'elicottero nella cittadina a valle di Interlaken. Venerdi' si era invece infortunato - rottura legamenti - il francese Alexis Pinturault. E con lui infortunio pure per lo svizzero Marco Kohler.Quasi inevitabili a questo punto sono arrivate le proteste soprattutto di Sarrazin per un calendario tanto fitto, tanto impegnativo e tanto fisicamente faticoso da diventare pericoloso.

Da segnalare infine che solo quattro austriaci - tra infortuni, malattie e rendimento non adeguato - sono scesi in pista in questa gara: un fatto senza precedenti per il Wunderteam sempre eccellente e storicamente dominatore nelle discese. Il migliore dei quattro austriaci , vincitore due volte a Wengen, e' stato Vincent Kriechmayr, quinto in 2.28.13 Domani a Wengen questa faticosa quattro giorni di gare si chiude con lo slalom speciale.



