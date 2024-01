Terzo oro di giornata per l'Italia, e secondo personale per Pietro Sighel, agli Europei di Short Track sull'anello di ghiaccio dell'Hala Olivia di Danzica. Il 24enne trentino, oggi già oro nei 1500 metri, ha vinto anche quella dei 500 metri, in cui ha preceduto l'olandese Teun Boer (argento) e il belga Stijn Desmet (bronzo).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA