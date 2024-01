Turista tedesca 16enne trovata morta a San Candido

E' stata trovata morta ai piedi di un sentiero nei pressi San Candido, in Alto Adige, una turista tedesca di 16 anni. La giovane era uscita questa mattina all'alba dal maso, nel quale alloggiava con la famiglia. Le ricerche sono scattate, quando la giovane non ha fatto rientro in albergo.

La 16enne è morta con ogni probabilità per assideramento. E' quanto si apprende da fonti investigative. La Procura di Bolzano sta valutando se disporre l'autopsia sulla salma della 16enne.

