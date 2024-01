L'inverno si fa sentire, -16 gradi a Sesto Pusteria

In Alto Adige, come è giusto per metà gennaio, l'inverno si fa sentire. Dopo una notte senza nuvole e vento, le temperature sono notevolmente scese. A Sesto Pusteria questa mattina sono stati registrati -16 gradi, mentre San Candido è risultata la città più fredda con -14. Temperature più miti, ma comunque sotto zero, a Bolzano con -2 e Merano con -3.

I dati si riferiscono alla giornata di ieri. Questa mattina i valori sono in leggero aumento: Sesto -13, Vipiteno -5, Merano e Bolzano -3.



