Arcivescovo Tisi, una nuova drammatica ferita lacera il Trentino

"Una nuova drammatica ferita lacera la terra trentina. Tre piccoli non vedranno più chi ha dato loro la vita. Questo è il dolore più grande da curare, insieme all'impossibilità per due famiglie di trovare una spiegazione di fronte a una tale violenza. Prego e chiedo di pregare Dio perché si intravveda uno spiraglio di luce nella voragine di tanta disperazione. Il Padre della vita sostenga le comunità così colpite, perché possano essere abbraccio e consolazione per chiunque vive nelle lacrime". Così, in una nota, l'arcivescovo di Trento, Lauro Tisi, sul femminicidio di Ester Palmieri, 37 anni, di Valfloriana.



