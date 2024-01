Aperta la pista indoor di atletica al campo Coni a Trento

È stata aperta oggi la pista indoor di atletica al campo Coni a Trento. Si tratta di una struttura all'avanguardia, che si aggiunge agli oltre 300 impianti sportivi del territorio comunale. Costata 2 milioni e 550 mila euro, la pista - sottolinea una nota del Comune - ospita spazi e attrezzature necessarie per l'allenamento di svariate discipline: corsa su pista da 60 metri, salto in lungo, salto in alto, salto con l'asta, lancio del peso, del disco e del martello, lancio del giavellotto. Data la superficie a disposizione, l'allenamento relativo alle discipline dei lanci riguarda la fase finale (senza rincorsa), con la raccolta dell'attrezzo lanciato tramite reti appositamente progettate. In questi giorni la struttura è riservata solo agli atleti che parteciperanno ai campionati italiani, ma da fine mese sarà a disposizione di tutte le società sportive affiliate a Fidal. La pista indoor è affidata alla gestione dell'Asis.

"Voglio ringraziare i nostri tecnici comunali che, nonostante le difficoltà incontrate dal progetto, non si sono mai arresi e, ogni volta che si presentava un intoppo, hanno cercato le soluzioni migliori per riuscire ad andare oltre e a consegnare la struttura alla città - dichiara il sindaco Franco Ianeselli - Non si tratta affatto di un risultato scontato". Continua il primo cittadino: "Siamo la città più sportiva d'Italia e lo saremo ancora di più grazie a un impianto all'avanguardia come questo che consente di allenarsi al meglio in ogni stagione e con qualsiasi tempo. Spero che, grazie alla pista indoor, il movimento dell'atletica trentina possa crescere ulteriormente in qualità e quantità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA