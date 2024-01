A Bolzano in via Druso ciclista contro autobus, è grave

Un grave incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 15 in via Druso a Bolzano. Coinvolto un ciclista che, stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto ferito gravemente. Il ciclista sarebbe finito contro un autobus, ma la dinamica dell'incidente non è ancora chiara.

Sono intervenuti l'ambulanza di soccorso, il medico d'urgenza e i vigili del fuoco. La polizia locale ha aperto indagini sulle cause dell'incidente. Il ciclista è stato portato all'ospedale di Bolzano con un grave politrauma.



