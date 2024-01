Quadro di Eugenio Prati rubato, restituito dopo 36 anni

I carabinieri del nucleo Tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito al legittimo proprietario un dipinto del pittore trentino Eugenio Prati, dal titolo "Studio e lavoro", realizzato tra il 1895 e il 1986.

Il quadro - informa l'Arma - era stato sottratto assieme ad altre opere all'interno dell'abitazione di un dirigente di azienda a Rapallo, in provincia di Genova, nel 1988. Il dirigente aveva fornito la descrizione e la fotografia dei quadri che gli erano stati rubati, che sono state inserite nella banca dati dei beni illecitamente sottratti. Nell'aprile 2022, i militari della sezione Elaborazione dati del Reparto operativo del comando Tpc di Roma hanno riscontrato la presenza della tela di Eugenio Prati all'interno di una mostra sugli artisti trentini, "Perle d'arte", che si è tenuta presso la Casa degli artisti Giacomo Vittore di Tenno.

I carabinieri del nucleo Tpc di Udine hanno proceduto al sequestro nei confronti del possessore, un gallerista di professione. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, l'opera era stata acquistata da un gallerista di Milano, che l'aveva a sua volta comprata da un altro commerciante d'arte.

Non sono state accertate però le responsabilità iniziali del furto. La Procura della Repubblica di Rovereto è riuscita poi a formulare la richiesta di archiviazione al gip che, per effetto della chiusura delle indagini, ha restituito il quadro al legittimo proprietario.



