Gennaio senz'alcol, una challenge che fa bene alla salute

Gennaio senza alcol: è partita in Alto Adige la 17/a edizione della campagna di prevenzione CO,OL 2024 che mira a sensibilizzare le persone a ripensare il loro rapporto con l'alcol ed a sperimentare gli effetti positivi di uno stile di vita privo di bevande alcoliche. La campagna è promossa dalla Provincia autonoma di Bolzano, dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige ed è attuata dal Forum Prevenzione.

Partner del progetto l'Unione Albergatori e pubblici esercenti HGV.

Supporto è fornito dall'applicazione internazionale e multilingue Try Dry. Funziona come un diario, mostrando la frequenza e i consumi di alcol, può essere utilizzata non solo a gennaio, ma tutto l'anno.

Da Capodanno, la campagna provinciale "CO,OL - Dry January Challenge" sensibilizza le persone a non bere alcolici per un mese, diventando così parte di un movimento mondiale di milioni di persone che si concedono un gennaio senza alcol. Il corpo e la mente utilizzano questa pausa dall'alcol per rigenerarsi, spiegano gli esperti. Inoltre, si dorme meglio, si risparmia denaro e si guadagna del tempo da dedicare al benessere.

"Gennaio offre un'opportunità perfetta per prendersi una pausa dall'alcol dopo un dicembre ricco di feste, e sempre più persone colgono l'occasione", ha dichiarato Peter Koler, direttore del Forum Prevenzione.

Bettina Meraner, primaria del Servizio per le dipendenze di Bolzano, ha sottolineato che "l'Alto Adige è ancora tra i primi posti in termini di consumo problematico di alcol. Questo rende sempre più importante continuare a parlarne". Josef Widmann, direttore sanitario dell'Azienda Sanitaria, ha ribadito l'importanza della sensibilizzazione per prevenire modelli di consumo problematico. "L'azione dipende dal pensiero, quindi è fondamentale cambiare l'atteggiamento sociale e culturale nei confronti del consumo di alcol, la sensibilizzazione e la pianificazione a lungo termine sono essenziali", ha detto Widmann.

La "CO,OL - Dry January Challenge" è indicata per persone con comportamenti di consumo molto diversi: dai bevitori occasionali ai consumatori abituali di alcol. Non è chiaramente adatta a chi ha una dipendenza, così gli organizzatori.



