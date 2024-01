Aperte le iscrizioni alla scuola primaria in Trentino

Hanno aperto alle 8 le iscrizioni alla scuola primaria in Trentino per l'anno 2024/2025.

Rimarranno aperte fino alle 20 di sabato 10 febbraio. Devono essere iscritti al primo anno del primo ciclo di istruzione i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2024. Su richiesta dei genitori, possono essere iscritti anche i bambini che li compiono entro il 30 aprile 2025.

L'iscrizione - informa una nota - si completa sul sito di "Vivo scuola" con lo Spid, con la carta d'identità elettronica o con la carta provinciale-nazionale dei servizi. La stessa procedura è attiva per l'iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.

Qualora non fosse possibile procedere online, ci si può recare presso l'istituzione scolastica, che metterà a disposizione una postazione telematica per la compilazione online della procedura con il supporto degli operatori di segreteria. In caso di necessità, è possibile contattare i numeri 0461.884177 e 0461.884365 o scrivere a servizio.istruzione@comune.trento.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA