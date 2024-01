Atletica: Campaccio; Battocletti è seconda fra le donne

C'è il secondo posto per Nadia Battocletti al Campaccio Cross Country. Dopo la febbre dei giorni scorsi l'azzurra lotta per il successo a San Giorgio su Legnano, nella grande classica della campestre internazionale, dove si impone la rappresentante del Burundi Francine Niyomukunzi con quattro secondi di vantaggio. La vicecampionessa europea ci prova con una gara coraggiosa, senza tirarsi indietro, e viene staccata nell'ultimo dei 6 chilometri sui prati alle porte di Milano nella tappa Gold del 'World Athletics Cross Country Tour', il circuito mondiale della specialità.

Al traguardo la vincitrice chiude con il tempo di 19:42 davanti al 19:46 della portacolori delle Fiamme Azzurre che a San Silvestro aveva trionfato nei 5 km su strada di Bolzano, il BO Classic. La coppia di testa si era involata nel secondo dei tre giri, con la 23enne trentina a dettare il ritmo, poi l'africana ha allungato nel finale: ci sarà ancora da attendere per una vittoria azzurra che manca da trent'anni (l'ultima nel 1994 è stata Silvia Sommaggio) nel Campaccio femminile. Oggi va sul podio anche la piemontese dei Carabinieri Giovanna Selva, terza in 20:31 con un'altra prestazione convincente dopo il quarto posto della recente BOclassic, s "E' difficile correre in queste condizioni - commenta la campionessa italiana che indossa uno scaldacollo prima della partenza e anche subito dopo l'arrivo - perché ho avuto una forte tonsillite. La febbre è sparita alla vigilia, dopo che a lungo non sono riuscita a tenerla sotto i 38 gradi, e allora ho deciso di gareggiare".

Al maschile l'edizione numero 67 è nel segno di Daniel Ebenyo.

Il keniano, due volte argento mondiale quest'anno nei 10.000 su pista e nella mezza maratona, in 29:16 si aggiudica la sfida di 10 km con l'ugandese, di stanza in Italia, Oscar Chelimo che finisce a sei secondi in 29:22. Si piazza terzo l'atleta del Burundi Yves Nimubona (29:44), mentre il migliore degli italiani è Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), ottavo in 30:31.



