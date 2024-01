Polizia penitenziaria Trento consegna doni per i bambini malati

Una rappresentanza del corpo di polizia penitenziaria di Trento ha consegnato per il quinto anno consecutivo dei doni della Befana ai bambini in cura al centro di protonterapia di Trento.

Oltre ai regali per i bambini, gli agenti hanno donato oltre mille euro al presidente della Lega italiana lotta tumori trentina (Lilt), Mario Cristofolini. L'assegno - si apprende - sarà destinato a sostenere la spesa dei due appartamenti che dal 2015 vengono messi a disposizione delle famiglie dei bambini in cura.

La raccolta è durata circa venti giorni tra gli agenti di polizia penitenziaria di Trento, assieme agli insegnanti, agli infermieri e ai medici che svolgono attività in carcere.



