Ministro Giorgetti in visita al Pastificio Felicetti

Il ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti si sono recati questa mattina in visita al Pastificio Felicetti. Sono stati accolti - informa una nota - da Stefano Felicetti, presidente dell'azienda. La visita è stata occasione per presentare e condividere i dati del primo bilancio di sostenibilità del Pastificio e vedere dal vivo la produzione di pasta.

"Siamo orgogliosi di ospitare il ministro Giorgetti e il presidente Fugatti - commenta Stefano Felicetti -. Da sempre, da cinque generazioni, il pastificio Felicetti ha fatto del rispetto dell'ambiente e dell'integrazione con il territorio il proprio elemento distintivo. Abbiamo scelto infatti di mantenere la produzione in un ecosistema ambientale unico - la Val di Fiemme - elemento distintivo da proteggere. L'attenzione al nostro marchio e alle produzioni che realizziamo ci consente di porci obiettivi sempre più esaltanti, nell'ottica della sostenibilità e della qualità".



