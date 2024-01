Dopo dieci anni aumentano le rette delle Apsp in Trentino

Aumentano le rette delle Aziende pubbliche di servizio alle persone (Apsp) in Trentino, con incrementi medi del 3,12% e punte che arrivano fino al 6,67% dei costi giornalieri, in base alle necessità di bilancio delle diverse strutture. I dati sono stati presentisti in conferenza stampa dall'Unione provinciale istituzioni per l'assistenza (Upipa). Mediamente si passa da 48,9 euro al giorno a 50,5 euro.

"L'aumento medio ponderato è di molto inferiore all'aumento inflativo, e quindi più basso del gradino da colmare. Si tratta di un incremento non omogeneo, ma corrispondente allo stretto necessario per garantire budget in pareggio delle diverse strutture provinciali", ha spiegato la presidente di Upipa, Michela Chiogna.

Le strutture pubbliche di servizi alle persone sono state divise in quattro gruppi, in relazione all'aumento della retta giornaliera. Si passa dall'incremento percentuale superiore al 4% (16 strutture), per un valore complessivo compreso tra i due e i tre euro, fino alla strutture che, per introiti patrimoniali, hanno deciso di non aumentare le rette. La maggior parte delle strutture si trova tra un aumento compreso tra lo zero e il 3,15% (15 strutture) e tra il 3,15 e il 4% (14 strutture).

"Prima di approvare il budget chiamiamo sempre i rappresentati dei famigliari e condividiamo con loro il budget.

Rileviamo comprensione per un aumento fermo da dieci anni e la ferma richiesta che qualità servizi siano mantenuti", ha concluso Chiogna.



