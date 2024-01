Trascinato fuori dall'auto e aggredito a Rovereto

Un uomo è stato aggredito da due persone a Rovereto, in Trentino. L'episodio di violenza è avvenuto verso le 18 di mercoledì 3 gennaio in via Manzoni.

L'uomo stava attendendo in macchina l'apertura di un cancello.

Dopo aver fatto retromarcia, un'altra persona, che stava girando attorno al veicolo, l'ha preso a male parole. Lui ha replicato scendendo dall'auto, e da qui i due sono venuti alle mani, con un'altra persona che ha dato manforte all'aggressore.

Successivamente, sono intervenute altre persone presenti nelle vicinanze per cercare di calmare gli animi. Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato, la polizia locale e l'ambulanza del 118. L'uomo, con tre costole rotte e traumi alla testa, è stato portato all'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto.

Sul caso indaga la polizia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA